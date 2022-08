Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

MOREIRA DA SILVA

Antônio Moreira da Silva (Moreira da Silva e Kid Morengueira)

Nascimento: 01/04/1902 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 06/06/2000 – Rio de Janeiro (RJ)

Moreira da Silva, cantor e compositor também conhecido como Kid Morengueira, é considerado como criador do Samba de Breque.

Filho mais velho de Bernardino da Silva Paranhos, trombonista da polícia militar, ficou órfão aos 5 anos de idade. Para ajudar em casa, trabalhou como vendedor de doces, entregador de marmita e catador de papel. Trabalhou até a sua aposentadoria como servidor público. Foi também motorista de táxi e depois de ambulância. Formou família ao se casar em 1928, permanecendo casado por 50 anos.

Um dia, ao fazer uma corrida em seu táxi para Ismael Silva, este vendo seu talento sugeriu que fizesse um teste na Odeon. Moreira foi a gravadora e passou no teste. Começou gravando discos com 2 composições porém foi no terceiro disco que alcançou o sucesso com o lado B: “Arrasta a sandália” de Antônio Gomes e Bataco.

Em 1934 entrou para a equipe do programa Casé na rádio Phillips, pela Columbia lançou mais um sucesso: “Implorar”, escrita por ele em parceria com Kid Pepe e J. Gaspar.

Em 1937 foi para Mayrink Veiga a convite do então diretor artístico: César Ladeira, com um salário de quinhentos mil réis, juntando-se a Francisco Alves e Carmen e Aurora Miranda, Gastão Formenti, Mário Reis, Cyro Monteiro, entre outras estrelas da rádio na época.

Suas músicas como “O rei do gatilho”, “Os intocáveis”, “O último dos Moicanos”, “Piston de gafieira”, “Faustina”, “Vou me casar no Uruguai”, são alguns de tantos e tantos sucessos de sua carreira.

Em 1976, fez um show com Jards Macaré, descrito como “antológico” por quem assistiu.

Em 1977 a dupla (Jards – Morengueira) juntou-se ao projeto Pixinguinha e excursionou por todo o Brasil.

Em 1979 participou da Ópera do Malandro com Chico Buarque. Em 1992 foi tema de enredo da escola de samba Unidos de Manguinhos.

Em 1995 gravou “Os 3 malandros – In concert” com Dicró e Bezerra da Silva; aos 93 anos de idade. Em 1996 foi tema do livro “Moreira da Silva: o último dos Moicanos”.

Com 98 anos de idade ainda se apresentava em shows.

Ao Morengueira: Obrigado pelo exemplo de vida bem vivida!

Salve Moreira da Silva!

Fonte: Blog Eu canto Samba

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho