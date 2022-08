Momento Pet

Uma gatinha sem raça definida, mas cheia de charme, essa é a Kate, a bichinha de estimação de Andréa Berdum.

Kate já faz parte da família há 10 anos, quando foi adotada ainda filhotinha. “A encontrei em uma casa de ração em Osasco. Me lembro dos olhinhos colados e miava sem sair som”, comentou Andréa.

Nesses últimos 10 anos, Kate tem retribuído a acolhida com muito carinho. “Ela é um amor, só come ração, não mexe em nada de comida, nunca saiu na rua e nunca nos mordeu ou arranhou”, contou.

Mas ela tem suas manias. Segundo Andréa, Kate não gosta muito de colo e tem medo de pessoas que chegam em casa, preferindo ficar mais pertinho de crianças. Andréa perdeu seu irmão recentemente e a gatinha era muito chegada a ele. “Acredito que está sentindo falta do meu irmão, que faleceu no dia 24 de julho”, comentou. “Ela entra muito no quarto dele”, disse.

