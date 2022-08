Internet nas praças

A prefeitura contratou uma empresa para oferecer acesso à Internet nas Praças Capitão João Pinto Fontão, Ivor José Barion, no Fortaleza e Sebastião Cândido (Bastião Maria), no Dolores. De acordo com a publicação do Jornal Oficial, a contratação deste serviço é necessária, para garantir a ativação do serviço de cidade digital, permitindo que a população se cadastre para realizar o acesso à Internet

Creche do Jardim Ferri

As obras da creche em construção no Jardim Ferri estão em fase final. Nesta semana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) emitiu um decreto dando o nome da professora Evangeline Ciacco de Oliveira, a conhecida Dona Evange, falecida em 2017, à nova escola de Vargem Grande do Sul. Educadora muito querida na cidade, Dona Evange era viúva do contador Hermeti Piocchi de Oliveira e deixou os filhos Denyse, Frederico Hygino, Dayse e Ana Laura, netos e bisnetos.

Projeto de lei 85/2022

O prefeito Amarildo encaminhou à Câmara o Projeto de Lei 85/2022 que estabelece o controle sobre o uso de bebida alcoólica aos servidores públicos. A proposta define como será feito o exame, como será o sorteio dos servidores e as penalidades aos que forem flagrados em desrespeito ao determinado. O projeto teve parecer de ilegalidade das comissões da Casa e do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (Igam), que assessora o Legislativo.

Revisão

Os vereadores Canarinho (PSDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Danutta (Republicanos), Maicon Canato (Republicanos), Magalhães (União Brasil), Guilherme Nicolau (MDB) e Gláucio do Mototáxi (União Brasil) assinaram um pedido de revisão do parecer, com base no Regimento Interno. A reanálise vai tramitar pelas Comissões da Casa.

Ir a debate

O projeto em si tem rendido debate entre os vereadores a respeito da maneira como será implementado esse procedimento de controle, se a Guarda Civil Municipal (GCM) pode fazer essa fiscalização como está na redação da proposta, se a medida pode levar ao constrangimento de servidores, como foi comentado. O prefeito Amarildo defendeu a proposta em sua página no Facebook e ainda observou que os vereadores deveriam apreciar o projeto, inclusive podendo aperfeiçoar o texto com emendas, e não apenas tirá-lo da discussão.