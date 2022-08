Prefeito fala sobre o projeto e a contratação de profissionais

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande com o intuito de melhor esclarecer a questão aos seus leitores, enviou algumas perguntas que foram respondidas pelo prefeito municipal Amarildo Duzi Moraes. Indagado sobre qual a razão da escolha do imóvel, o prefeito respondeu que devido ao tamanho da construção e a dimensão das suas salas, o local vai atender perfeitamente o projeto a ser desenvolvido pelo Departamento de Educação.

Outra pergunta, foi que por se tratar de um serviço voltado diretamente aos alunos, se não seria mais adequado um imóvel próximo às maiores escolas da prefeitura, sendo que o chefe do Executivo respondeu que as maiores escolas estão no extremo da cidade, por isso a definição de um local no centro da cidade para o desenvolvimento do projeto.

Amarildo também foi questionado se caso a necessidade fosse de um imóvel no Centro, se a prefeitura não considerou a compra de outros imóveis históricos, para também garantir sua preservação, como foi feito com o prédio que atualmente abriga o Departamento de Educação, ao qual foi dito que a prefeitura e o departamento de Educação levaram em consideração diversas possibilidades, entretanto o imóvel que melhor atendia as expectativas para o desenvolvimento do referido projeto foi o que está sendo objeto de desapropriação.

O jornal também questionou o prefeito se existia a intenção futura da prefeitura estender suas instalações para os imóveis que serão adquiridos junto à família Longuini futuramente, sendo a ideia rebatida por Amarildo que afirmou que a casa que está sendo adquirida é para o desenvolvimento do projeto do Departamento de Educação e que se depender das expectativas, a previsão é de que as atividades começam o mais rápido possível, sendo a intenção atender a totalidade das crianças que necessitarem de atendimento da rede municipal de educação.

Finalizando, ao ser perguntado se deverão ser contratados novos profissionais para compor a equipe multidisciplinar especificada no projeto ou ele será atendido por profissionais que já fazem parte do quadro da prefeitura, o prefeito respondeu que certamente será necessária a contratação de alguns profissionais.

Itaroti questiona compra do imóvel

Em requerimento registrado pela Câmara Municipal, o vereador Celso Itaroti (PTB) questionou o chefe do Executivo com relação à aquisição do imóvel da família Longuini, indagando se não seria mais prudente e econômico o Executivo adaptar prédios pertencentes ao município, citando como exemplo o Clube das Mães, o prédio do departamento de Educação, a antiga creche do Jardim Paulista ou mesmo o terreno da antiga rodoviária e mercadão municipal para a instalação do Centro Especializado.

Disse que com esta atitude, estaria o prefeito utilizando de imóvel do município, dispensando a desapropriação, que em tese, poderia onerar menos os cofres municipais, considerando a possibilidade do perito judicial avaliar o imóvel em valor superior ao crédito indicado.

O prefeito respondeu que no antigo Clube das Mães funciona hoje o departamento de Ação Social, o CRAS, o Cadastro Único, o Fortalecendo a Família e o Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias, com área 100% ocupada, precisando ainda num futuro próximo, de ampliar o local, uma vez que está praticamente no seu limite de atendimento.

Quanto ao prédio do departamento de Educação citado pelo vereador, foi-lhe dito que não possui uma única sala que não esteja sendo utilizada. Já com relação à antiga creche do Jardim Paulista, está 100% ocupada pela Seção de Arquivo da Secretaria Geral, não comportando mais arquivos, necessitando de ampliação.

Explicou Amarildo a Itaroti que conforme relatado na justificativa do projeto do Centro Especializado, quatro diferentes profissionais estarão desenvolvendo atividades no local, além de seus auxiliares e que além disso, serão necessárias salas de apoio para o desenvolvimento das atividades propostas, sendo imprescindível um prédio amplo, com ambientes diversos, além da Divisão de Alimentação Escolar que será abrigada no imóvel. Finalizou sua resposta aos questionamentos do vereador do PTB, dizendo que diversos profissionais do departamento de Educação estiveram no local e aprovaram com louvor as instalações.

Sobre a economia que pretende fazer comprando o imóvel, Amarildo disse a Celso Itaroti que quando o mesmo foi prefeito, em pouco mais de três anos e um ano de quando assumiu no seu lugar, somente o aluguel do mesmo prédio, a municipalidade gastou próximo a R$ 400 mil, o que equivale a 1/4 do valor que a prefeitura irá dispor para comprar a referida casa, avaliada por um perito contratado em R$ 1,6 milhão.

O projeto está em discussão na Câmara Municipal e poderá ser votado inclusive na próxima reunião ordinária que acontecerá nesta terça-feira, dia 16. Se o mesmo for aprovado e houver a desapropriação, a família poderá recorrer na Justiça do valor apresentado pela prefeitura municipal.