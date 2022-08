Associação Setembro realiza o Torneio do Bem

Neste final de semana, acontece o primeiro Torneio do Bem de Beach Tennis, realizado pela Associação Setembro, de 19 a 21 de agosto, no Espaço Beach, localizado à Rua Benedito Ângelo Ranzani, nº 63, na Estância das Flores.

No campeonato, as categorias estão subdivididas por idade, podendo ser feminina, masculina e mista e serão mais de R$ 10 mil em premiações. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a Associação Setembro para apoiar os projetos das entidades da cidade.

Além do torneio haverá shows ao vivo, com cinco atrações para alegrar os jogadores e visitantes. A programação teve início na noite de sexta-feira, com O Trio. No sábado, a apresentação será do grupo Two Black One White a partir das 12h e a banda Lithiun, às 19h30. E no domingo, às 11h, o músico Biré se apresenta, seguido pelo grupo Só de Brincadeira.

Informações pelo (19) 99858-5658.