Caminhada e inauguração da Gruta de Santa Filomena será neste domingo

Acontece neste domingo, dia 21, a 1ª Caminhada de Santa Filomena. O percurso se iniciará no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, na Via Crucis, às 5h30 e seguirá até a nona estação, onde será inaugurada a gruta de Santa Filomena com a benção do Padre Antônio José Carossi, que fará a entronização da imagem da Mártir e oração.

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida orienta que os caminheiros levem água e frutas para o consumo próprio durante a caminhada, já que não haverá ônibus para transporte.

As missas em homenagem a Santa Filomena serão celebradas nas igrejas no horário de costume, às 7h pelo Padre Gilberto e às 9h pelo Padre Antônio, que também celebrará a missa das 18h.

Às 19h30 será realizado o sorteio da ação entre amigos em honra a Santa Filomena, pelo Facebook Santa Aparecida.