Pe. Celso celebrará 25 anos de ordenação

Cardeal D. Orani Tempesta visita Vargem para participar da celebração

Padre Celso Braz, pároco da Igreja Matriz de Santo Antônio, celebra nesta segunda-feira, dia 22, os 25 anos de sua ordenação. Além de ser uma data muito especial para o religioso, a comemoração será ainda mais especial, já que o Cardeal do Rio de Janeiro, D. Orani Tempesta, virá à Vargem Grande do Sul para participar da celebração, uma vez que foi ele que quando era bispo, fez a ordenação do padre Celso.

A vinda de D. Orani Tempesta na celebração dos 25 anos de ordenação do padre Celso, marcada para às 19h20, na Igreja de Santo Antônio, marca a primeira visita de um cardeal à cidade.

O Padre Celso Braz, de 55 anos, nasceu em São Sebastião da Grama, na Fazenda Forquilha. Ele foi ordenado há 25 anos em São José do Rio Pardo, na Paróquia São Roque, cuidada pelos monges cistercienses, no dia 22 de agosto de 1997.

Ao longo dos anos, o padre realizou trabalhos em São Sebastião da Grama como seminarista, em Santa Cruz das Palmeiras como vigário paroquial e em São José do Rio Pardo, em Itobi e em São João da Boa Vista como pároco.

Em Vargem Grande do Sul, o padre Celso é pároco da Igreja Matriz de Santo Antônio há mais de um ano, quando assumiu a paróquia em 20 de maio de 2021.

Gratidão

À Gazeta de Vargem Grande, padre Celso falou sobre o marco dos 25 anos de seu ministério. “Eu me vejo neste momento olhando para Deus, em gratidão a Ele, porque se aqui cheguei, é porque sinto realmente chamado e escolhido pela divina misericórdia de Deus e sem dúvida no dia da minha ordenação eu consagrei o meu sacerdócio aos cuidados de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Virgem Maria, a mãe de Deus. Tenho um cuidado muito especial com elas, que são duas santas que me ajudam zelando por mim no dia a dia diante de Jesus Cristo, então esse momento é um momento de gratidão”, disse.

Para o padre, o momento é de gratidão. “Primeiro sem dúvida é uma gratidão a Deus, aos meus pais por terem me gerado, as pessoas por terem confiado em mim e me ajudado muito, não só nas orações que são muito importantes, mas também confiaram em mim, então me sinto muito feliz, com o coração cheio de gratidão a Deus. Então, para mim, é um momento supremo das bênçãos de Deus na minha vida”, ressaltou.

Pe. Celso ainda falou da importância de D. Orani na sua vida sacerdotal. “A importância de D. Orani na minha vida é muito grande, primeiro que foi D. Orani que me encaminhou para o seminário, ele que me orientou na minha vida vocacional, tive a graça de ser acompanhado por ele na Paróquia de São Roque, tive a bênção de poder fazer parte do Mosteiro, onde fiquei cinco anos fazendo encontro vocacional, e ele sempre foi um grande pai na minha vida”, comentou.

Para o padre, D. Orani é um grande exemplo. “É um homem de Deus e humilde, peço a Deus que me dê a graça de imitá-lo no dia a dia da minha vida. A importância dele é isso, um grande pai, alguém que de fato me acompanhou. Eu fui o primeiro padre ordenado por ele, assim que ele foi sagrado bispo, logo nos próximos dias fui aceito pela igreja para ser padre, então eu fui o primeiro padre que ele ordenou”, contou.

O padre também falou sobre a vinda de D. Orani à cidade, a primeira visita de um cardeal a Vargem. “Para mim é um momento de gratidão a Deus. D. Orani tem um grande papel importantíssimo na minha vida. Tenho ele como meu pai espiritual. Para mim e também para a Paróquia de Santo Antônio e para a população da cidade, a importância da vinda de D. Orani aqui como cardeal da igreja é um grande sinal da presença de Deus”, comentou.

“Vejo como sinal da Igreja presente na paróquia de Santo Antônio. Eu e muitas pessoas estamos muito ansiosos em receber D. Orani aqui, como Cristo que vem até nós. Todos sabem que o cardeal tem uma importância muito grande na Igreja. Gosto de dizer que é um passo para ser papa, então nesse momento, para mim e para nossa paróquia, é um sinal de divina providência de Deus aqui entre nós”, completou.

O padre convidou toda a população a celebrar com ele este momento tão importante, que será comemorado nesta segunda-feira, dia 22, na Paróquia de Santo Antônio, às 19h20.