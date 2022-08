Prefeitura realiza 1ª Copa de Futsal Feminino

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura realiza neste domingo, dia 21 de agosto, a 1º Copa de Futsal Feminino de Vargem Grande do Sul. O torneio terá início às 9h, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, e se encerrará com o último jogo previsto para as 15h.

A Copa terá a participação de equipes de jogadoras de Vargem Grande do Sul, Caconde, São Sebastião da Grama e Santa Cruz das Palmeiras. A premiação será realizada às 15h40.