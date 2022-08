Segue a Festa de São Joaquim

A tradicional festa da paróquia de São Joaquim teve início dia 13 de agosto, nas dependências da igreja localizada no Jardim Dolores. Ela segue em todos os finais de semana deste mês de agosto, aos sábados e domingos e no sábado, dia 3 de setembro.

No domingo do dia 4 de setembro, será realizada a XXI Festa do Caminhoneiro, com missa a ser celebrada na Igreja Matriz de São Joaquim, às 9h. Às 10h, acontecerá a procissão motorizada com os caminhões e demais veículos, seguida pela tradicional benção para os motoristas, culminando às 12h com a famosa “comida de buteco”, no salão da Igreja. Haverá ainda sorteio de brindes para os caminhoneiros.