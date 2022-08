Briga em bar termina com homem ferido com facão

Uma briga na noite de terça-feira, dia 16, por volta das 23h, em um bar na Vila Santa Terezinha, resultou na prisão de um homem, após ele desferir golpes de facão em um outro rapaz.

A equipe da Polícia Militar dos cabos Prates e Ricardo foi acionada para parar o desentendimento que estava acontecendo no local, onde segundo a denúncia, um rapaz estaria armado com um facão ameaçando os frequentadores do estabelecimento.

Com apoio dos soldados da PM Jangoas e Emiliano, e da equipe da Guarda Civil Municipal, com GCMs Márcio, Muniz e Felipe, foi realizado contato no bar.

Por lá, as equipes tomaram conhecimento de que um homem havia entrado no estabelecimento e estava ameaçando os clientes. Ele teria saído e retornado ao bar em posse de um facão e desferiu vários golpes com a arma branca contra um dos frequentadores.

Após a agressão, ele fugiu do local. A equipe foi ao Hospital de Caridade, onde a vítima foi socorrida. O homem sofreu ferimentos nas costas e no braço esquerdo, não correndo risco de morte.

O agressor foi localizado e preso, sendo conduzido até o Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi ratificado a voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio tentado, permanecendo preso à disposição da Justiça.