Durante fuga, rapaz deixou moto, capacete e celular

Durante deslocamento para atender uma ocorrência na Cohab I, no domingo, dia 14, a equipe da Polícia Militar do cabo Salomão e soldado Silas avistou uma motocicleta de cor preta no Jardim Paulista, por volta das 23h. Ao ver a viatura, o motorista realizou uma manobra e a equipe viu que a moto estava sem placa de identificação.

Foi dada ordem de parada, não sendo obedecida, iniciando um breve acompanhamento. O condutor entrou em uma estrada de terra que fica atrás do campo de futebol do Jardim Paulista e, logo em seguida, caiu.

Ele abandonou a moto e fugiu a pé. Foi verificado que a moto estava com a numeração do chassi e motor censurados, não sendo possível a identificação do possível proprietário.

A equipe localizou um capacete de cor preta e um celular marca Samsung de cor dourada no trajeto em que o rapaz fugiu. O celular exibia uma foto de tela de um rapaz conhecido nos meios policiais.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência de apreensão de objetos. A moto foi recolhida e foi solicitada perícia para identificação do proprietário