Em dois dias, duas crianças engasgadas foram salvas

Equipe da PM salvou bebê de um ano na quinta e GCM socorreu outra criança na sexta

Duas crianças engasgadas foram salvas em Vargem Grande do Sul, na última semana, sendo uma pela Polícia Militar e uma pela Guarda Civil Municipal, entre quinta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 19.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 19, a equipe da Polícia Militar do cabo Leite e soldado Silas, foi chamada à Cohab VI, onde havia uma criança engasgada. Durante o trajeto, os policiais informaram o Hospital de Caridade do ocorrido para que a equipe médica ficasse a postos.

No local da ocorrência, a mãe da criança de apenas um ano de idade informou que percebeu que seu filho estava engasgado por algum corpo estranho. Ela entregou o menino aos policiais, que iniciaram a manobra de Heimlich, usada em casos de emergência por asfixia.

Após alguns segundos efetuando a manobra, o garoto começou a respirar e a chorar. A mãe e a criança foram encaminhados ao Hospital, onde a equipe médica já estava de prontidão no aguardo da viatura com a criança. No local, a vítima foi atendida e permaneceu em observação, porém sem risco de morte.

GCM

Na quinta, por volta das 14h10, uma criança engasgada foi salva pelo comandante Marco Antônio da Silva, da GCM. O vídeo da câmera de segurança da GCM mostra que uma mãe chega ao local em desespero, com o filho no colo.

A criança estava com dificuldades para respirar e prontamente o comandante Marcos inicia a manobra de Heimlich, ensinada em treinamento. Felizmente, a criança ficou bem.

A manobra

Para realizar a manobra de Heimlich, é necessário sentar e colocar o bebê de barriga para baixo apoiado no antebraço, com a cabeça ligeiramente mais baixa que o corpo e apoiada na mão. O antebraço de quem está socorrendo deve estar apoiado na coxa.

Com a outra mão, deve bater cinco vezes nas costas da criança, entre as omoplatas. As pancadas devem ser firmes, mas não muito fortes. O próximo passo é virar o bebê de barriga para cima e observar se ele já está respirando. Se continuar engasgado, o procedimento deve ser repetido por mais três vezes.