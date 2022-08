Idoso com início de AVC foi socorrido pela PM

Durante a tarde de quinta-feira, dia 18, um idoso com início de Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi socorrido pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul. Na ocasião, o cabo Mateus e o soldado Teodorio foram acionados durante patrulhamento por munícipes informando que dentro de um ônibus parado na Praça Washington Luís, havia um senhor sofrendo mal súbito, característico de problemas cardíacos.

Os solicitantes e o motorista do ônibus informaram que já haviam acionado transportes de emergência, como Resgate, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Ambulância local, mas foram informados que todos estavam em atendimento.

A equipe, então, optou por conduzir a vítima até o Hospital de Caridade, tendo em vista que cada segundo de espera pode ser a diferença entre vida e morte.

No local, o senhor foi identificado e atendido pela equipe médica comandada pelo Dr. Fábio Juliano Visconde, que após analisar os sintomas apresentados, chegou à conclusão que se tratava de um início de AVC.

Foi realizado contato com a filha da vítima que compareceu no Hospital para acompanhar o atendimento de seu pai. O senhor permaneceu internado para melhor avaliação.