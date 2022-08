Equipe Bushido classifica 5 atletas para o Estadual de Judô

A equipe do Judô Bushido, do sensei Daniel Garcia, teve 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista fase regional, nas classes Sub 09 e Sub 11. O torneio foi disputado em São Carlos, no dia 13 de agosto. O campeonato classifica para a segunda fase do Paulista, o Inter-regional. A Associação Bushido foi representada por cinco atletas que conquistaram cinco medalhas.

Os judocas classificados foram Antônio Celso Dalaneze, João Pedro Alves da Costa e Marina Freitas M. Domingues que ficaram com a medalha de ouro, além de Gustavo Fernandes Ferreira, que ficou com a prata e Guilherme Slootemaker Tabet, que conquistou a medalha de bronze.

Além do bom desempenho no Regional, a equipe conquistou o troféu de terceiro lugar na Copa São Carlos de Judô. Foto: Bushido

Copa São Carlos

Logo após o campeonato regional, foi disputada a Copa São Carlos de judô e a Associação Bushido entrou na disputa com 36 judocas que conquistaram 32 medalhas. Foram 16 medalhas de ouro, cinco de prata e 12 medalhas de bronze. Assim, a equipe ficou com o terceiro lugar na classificação geral da Copa, o que foi considerado pelo sensei Daniel um ótimo resultado para a equipe de Vargem que não estava completa.

Os medalhistas de ouro foram Antônio Celso Dalaneze Filho, Marina Freitas M. Domingues, Gustavo da Costa, Luís Felipe Albuquerque de Alapenha, Guilherme Henrique Ferreira Martins, Pedro Henrique de Lima Taú, Lavínia Lopes Coelho, Alice Maria da Silva Oliveira, Vinícius Lohan Cândido Coelho, Maria Eduarda de Lima Taú, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, Maria Gabriela Ramos Araújo, Maria Eduarda Fermoselli Adão no sub 21 e Sênior, Gustavo Slootemaker Tabet e Mariana de Freitas Aliende.

As medalhas de prata foram conquistadas por Geovana Cristina Urtado, no Sub 18 e Sub 21, Gérson Teixeira Neto, Manuel Ortiz Fermoselli e Pedro Henrique Graciano. Por fim, levaram a medalha de bronze os judocas Gustavo Fernandes Ferreira, João Pedro Alves da Costa, Rian Lopes Coelho, Bárbara Nicole Borges da Silva, Vinícius Lohan Cândido Coelho, Maria Eduarda de Lima Taú, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, João Guilherme Emídio Teixeira, Luiz Miguel A. da Costa, Ariane Freitas Domingues e Henrique Andrade Miguel.

“Parabéns aos nossos judocas que fizeram bonito na copa e também no Campeonato Regional. medalhando ou não, lutaram muito bem e representaram nosso projeto social e nossa cidade.

Agradecimentos aos judocas que lutaram no regional e também na copa e a todos os atletas do Sub 18 e 21 que dobraram de categoria para que tivéssemos uma melhor pontuação, já que não estávamos com a equipe completa. Parabéns a todos, vocês fizeram a diferença”, destacou o sensei Daniel. “Agradecimentos a toda diretoria Bushido, que não mede esforços em todos os eventos que participamos, aos pais e mães dos judocas pelo apoio de sempre, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e diretor de Esportes Luís Carlos pela parceria e a Aline Guerrero pelos treinos de musculação com os atletas do Sub 18 e 21. Arigato gozaimasu”, agradeceu.