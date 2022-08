Equipes de Vargem voltam a competir nos Jogos Regionais

Neste final de semana, equipes do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul vão participar das disputas no 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo.

Neste sábado, dia 20, pela manhã, a dupla de Vôlei de Praia masculino joga em Americana pela fase de grupos, onde enfrenta Casa Branca, Araras e Americana. Em caso de classificação, voltam a jogar no domingo a fase final.

No sábado à tarde, a equipe de Futsal masculino, líder do seu grupo na primeira fase, enfrenta a equipe de Santa Cruz das Palmeiras no confronto de quartas de final, no ginásio do CIC, em São João da Boa Vista, às 15h. Caso vença seu adversário, retorna à quadra no domingo, dia 21, em Campinas para o confronto da semifinal.