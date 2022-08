Festa das Nações comemora 20 anos com apresentações emocionantes

Um dos principais diferenciais da festa das nações sem dúvida alguma é colocar no palco mais de 300 pessoas entre crianças…jovens…adultos e idosos….e não poderia ser diferente nesta retomada da festa.

Importante entender como funciona a logística e toda a criação da festa das nações que começa 1 ano antes….em detalhados estudos, Marcia Iared, Lucas Buzato e Cristina Sbardelini estudam e discutem quais músicas, países e danças podem ser adaptados para estar no palco da festa, e para tal aprovação deve se levar em conta, a estrutura, figurino, trilha sonora, coreografia, contexto e inclusão ou não de tal nacionalidades.

A busca por novidades sem perder o contexto folclórico e cultural é prioridade, além dos clássicos.

Então depois de decidir quais serão as músicas e danças do grupo da cultura, Marcia Iared e Lucas Buzato voltam a se reunir e criar um repertório de sugestões para as escolas, grupos e academias, para que junto de coordenadores, diretores e representantes possam fechar as apresentações deles.

Feito isso o grupo da cultura inicia os ensaios que este ano começou em Abril e são intensos, chegando a 4 dias por semana incluindo sábados e domingos. Vale ressaltar que os cantores e dançarinos são voluntários e fazer isso por amor à festa e a cidade.

Costureiras recriam os croquis que são projetados e com maior fidelidade recriam belíssimos trajes, já na casa da Cultura o assessor Lucas Buzatto recria alegorias e adereços que contribuem para a imersão na apresentação

Próximo do evento o Departamento monta o cronograma da festa onde é possível notar a diversidade das nações para cada dia, pois o intuito desta festa é promover uma experiência de enriquecimento cultural e histórico, permitindo de forma espetacular a viajem do público pelo mundo.

A Festa das Nações é sem dúvida a festa do povo, pois enquanto os voluntários das entidades proporcionam ao público uma experiência gastronômica única, o palco da festa se torna um grande mundo de magia, beleza, e união de todos os países.