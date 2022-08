Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Sandra Mazeto de Carvalho Canal, aos 72 anos de idade, no dia 15 de agosto. Viúva de José Renato Canal; deixa os filhos Rogério e Renata; o genro Moisés; e os netos Augusto, Rafaela, João, Eloísa e José Renato. Foi sepultada no dia 16 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antenor Tapis, aos 89 anos de idade, no dia 15 de agosto. Deixou a esposa Joana Garcia Tapis; as filhas Ana Maria, Regina e Heloísa; os genros José e Miguel; os netos Michaela, Viviane e Graziela; e os bisnetos Maria Luíza, Bernardo e Felipe. Foi sepultado no dia 16 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laudivina Júlio Carlos, conhecida como Dona Divina, aos 82 anos de idade, no dia 15 de agosto. Deixou os filhos Ivone, Dulcinéia e Claudimir; o genro Valdemir; os netos André Luís, Janaína, Kaique, Iago e Eriki; os bisnetos Izadora, Alice e Benjamim; e irmãos. Foi sepultada no dia 16 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cinira do Nascimento Carvalho, aos 87 anos de idade, no dia 13 de agosto. Viúva de Ricardo Edson de Carvalho; deixou a filha Míria, o neto Eduardo e a bisneta Sara. Foi sepultada no dia 13 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ana Aparecida Carvalho da Silva, aos 80 anos de idade, no dia 15 de agosto. Viúva de Horácio Garcia da Silva; deixou os filhos João e Marlene; a nora Elisabete; o genro Paulinho; os netos Horácio, Gabriel, Rodrigo e Carolina; e os bisnetos Zezinho e Maria Vitória. Foi sepultada no dia 15 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Sérgio de Jesus, aos 75 anos de idade, no dia 15 de agosto. Foi sepultado no dia 15 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Milton Natalino da Silva, aos 66 anos de idade, no dia 17 de agosto. Deixou a companheira Eliana Aparecida Daniel; os filhos Clodoaldo, Cláudia, Milton, Alexander, Gustavo e Bruno; as noras Bruna, Cristiane e Jennifer; os netos Guilherme e Olívia; e os irmãos Fatinha, Bigorna, Marcos Paulo, Vadinho, Marli e Pelé. Foi sepultado no dia 17 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cornélio Dutra da Silva, aos 38 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixou os pais Orlando e Maria; e os irmãos. Foi sepultado no dia 17 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alírio de Oliveira Ruela, aos 73 anos de idade, no dia 18 de agosto. Viúvo de Maria José Coelho Ruela; deixou os filhos Agmar e Adecimar; os netos Luiz, Otávio, Jéssica, Gabriele, Henrique e Alan; e bisnetos. Foi sepultado no dia 18 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tânia Chiachiri de Melo, aos 64 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou o marido Luís Francisco de Mello, o filho Felipe; as noras Danielle de Alcântara Pereira de Mello e Elizandra Gomes de Mello; os netos Theo Alcântara de Mello e Serena Gomes de Mello; e os irmãos Elisabete; Antônio Roberto e Vera Lúcia. Foi sepultada no dia 19 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Divina Messias dos Santos, aos 76 anos de idade, no dia 19 de agosto. Viúva de José dos Santos. Deixou os filhos Rosângela, Renata, Raquel, Raul e Rafael; a nora Mariana; os genros Júlio e Israil; os netos Otávio, Francis, Pedro, João Víctor, Miguel, Gabriel, Lourenzo, Laís e Larissa. Foi sepultada no dia 19 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Martins Rui, aos 78 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 19, às 16h. Muito conhecido por seu lado comercial, durante muitos anos foi proprietário do bar que leva seu nome. Começou as atividades em 1978, possuindo o bar e bocha na Rua 1º de Maio e depois na Rua do Comércio onde chegou a reunir muitos amigos e políticos influentes da cidade. Deixa os filhos Paulo, Silvia, Tatiana e Raul; os genros Márcio e Eduardo; a nora Carla; os netos Raphael, Jean, Octávio e Felipe; os bisnetos Paula Eduarda, Theo e João. Deixou também uma irmã. O velório terá início neste sábado, dia 20, às 6h e o sepultamento está previsto para às 10h, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Benjamin Lopes de Sousa, aos 64 anos de idade, no dia 15 de agosto. Foi sepultado no dia 15 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.