Renovias promove ação de orientação para ciclistas

O Dia do Ciclista foi comemorado no dia 19 e, por conta disso, a Renovias fará uma ação especial de orientação neste domingo, dia 21. A ação acontecerá, simultaneamente, nas bases da Polícia Militar Rodoviária em Águas da Prata e em Casa Branca, para orientar os condutores das bicicletas sobre cuidados na hora de sair para o “pedal”.

Serão distribuídos folhetos com os cuidados que os ciclistas deverão ter ao pedalar nas rodovias, além da entrega de brindes, como squeezes, adesivos e coletes refletivos. “Pedalar no acostamento da rodovia é perigoso. Então, queremos alertar os ciclistas, uma vez que a atenção deve ser redobrada. É fundamental que eles utilizem os equipamentos de segurança, como capacete e adesivos refletivos, além de vestir roupas claras e jamais trafegar pela pista, onde a velocidade dos demais veículos é muito superior a velocidade deles”, alerta o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

No período de 1º de janeiro a 31 de julho deste ano, a Renovias registrou 12 acidentes envolvendo ciclistas em toda sua malha viária, 55% a menos do que o total de acidentes (27) no mesmo período do ano passado. “A concessionária realiza ações orientativas e a sinalização adequada nos trechos mais utilizados pelos ciclistas, mas é fundamental que eles tomem os cuidados necessários, principalmente em trechos urbanos, como acessos de entrada e saída de veículos”, acrescenta Alexandre Bueno da Silva.