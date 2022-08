Sorriso Mágico completa 10 anos de humanização nos hospitais e entidades

É com o espírito de uma criança, que o Sorriso Mágico faz mais um aniversário e é com o entusiasmo de um jovem que o grupo se organiza para voltar às visitas presenciais no pós-pandemia.

Sorriso Mágico

Idealizado por Lucian Lopes em 2012, dentro do ônibus da faculdade, o projeto ganhou um nome e um jeito de ser idealizados por seu amigo, Rovilson Antônio da Silva Júnior, também conhecido por Juninho Pipers, que além de integrante, já fez parte da diretoria da Casa Dom Bosco e atualmente faz parte da mesa administrativa do Hospital de Caridade, como voluntário, junto com o provedor Jair Gabricho.

Hoje, o Sorriso Mágico é formado por um grupo independente e já realizou inúmeras visitas em hospitais, entidades e comunidades carentes de Vargem Grande do Sul e região. Além das visitas, o grupo já organizou outros eventos importantes para a nossa cidade, como o Natal Mágico no Cristo Redentor, diversas campanhas de doação de sangue, arrecadação de alimentos.

Na liderança atual do grupo estão Aline Morgado e Angelino Júnior, ambos também presentes no projeto desde o início. A política de grupo é bem definida e estabelece de forma clara que o projeto não visa qualquer tipo de lucro financeiro e nenhum dos integrantes pode receber qualquer tipo de doação em dinheiro. O grupo prefere que as doações sejam encaminhadas diretamente às pessoas que necessitam. Também há a preocupação em não haver ligação com nenhum partido político ou com alguém que possa querer utilizar o projeto para conquistar algo de viés pessoal.

Além das visitas, os participantes gravaram vídeos contando suas experiências e mostraram a importância dos projetos sociais para a nossa cidade. Os vídeos foram compartilhados com alunos da rede pública de ensino e inspiram muitos jovens a seguir o caminho do voluntariado.

Outra iniciativa que fez muito sucesso, realizada no ano passado, e que ainda repercute, foi o projeto Canta pra Mim, realizado pelo grupo do Sorriso Mágico junto a Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul. A iniciativa mobilizou vários cantores e instrumentistas da cidade e região para participar, levando músicas como presente aos idosos da Humanitária.

Os vídeos e as postagens foram vistos por milhares de pessoas, nas mais diversas cidades, estados e até mesmo por pessoas em outros países, como em Connecticut nos Estados Unidos e na Inglaterra.

Atualmente o grupo é formado pelos seguintes voluntários: Aline Morgado, Angelino Júnior, Caroline Luzetti, , Jéssica Danieli, Jéssica Passoni, Leandro Palaoro, Luciana Oliveira, Luiz Paulo, Leandro Oliveira, Marise Ribeiro, Marcos Vinícius, Maicon Alcântara, Rovilson A. da Silva Júnior, Samantha Todero do Nascimento e Welinton Bruno de Toledo.