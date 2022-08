A horta da Casa Dom Bosco é reativada e já rende colheitas

Muito se tem ouvido sobre a importância de se manter uma vida saudável e uma alimentação equilibrada. Para isso, é necessário levar as crianças, o mais cedo possível, a ter uma boa alimentação. Pensando nisso, a Casa Dom Bosco, com a ajuda do Sr. Alaor, voluntário que já cuidava diariamente da horta já existente no local, decidiram abraçar novamente esta causa.

O objetivo, a princípio, era somente aproveitar o espaço e produzir verduras para consumo próprio das crianças. No entanto, segundo Milene Martins Strazza, coordenadora da Casa Dom Bosco, inicialmente a produção era pequena. “Era para ser somente uns pezinhos de alface, e por fim virou o espetáculo nossa horta. Isso porque as crianças participam de todo o processo de plantar, cuidar e colher. É algo muito especial e gratificante, ir ao quintal, colher e trazer para o almoço”, contou.

As ferramentas para a manutenção da horta foram doadas pela Associação Setembro. Já as mudas e adubos foram doados por Rogério, marido de Milene. A horta cresceu tanto que já foram plantados uva, pimentão, alface, almeirão, cheiro verde (salsinha e cebolinha), quiabo, pepino, maracujá, hortelã, ora-pro-nóbis e couve.

Desta forma, as crianças cuidadas pela Casa do Menor Dom Bosco acompanham o crescimento de cada sementinha plantada. Isso permite com que as mesmas tenham um olhar mais afetuoso com a natureza e estejam em contato com novas experiências.

Para a Casa Dom Bosco, as crianças são como essas plantinhas, onde a felicidade está em ver o desenvolvimento e fortalecimento de cada uma delas, regados com cuidados e afetos.