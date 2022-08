Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

MILTINHO (Milton Almeida dos Santos)

Nascimento: 31/01/1928 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 07/07/2014 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: Cantor e pandeirista.

Começou a carreira na década de 40 como integrante de vários grupos vocais: Anjos do Inferno, Namorados da Lua, Quatro Azes e um Coringa…

Com os Anjos do Inferno morou no México de 1946 a 1951, filmando com a atriz Ninón Sevilha na fase de ouro do cinema mexicano na Pelmex.

Em 1951 veio do México diretamente para São Paulo, para a Tv Tupi de São Paulo estreando no primeiro musical na Tv: “Antártica no mundo do som”, atuando: Anjos do Inferno e a orquestra Xavier Cugat.

Na década de 60 lançou seu primeiro disco solo “Um novo astro” iniciando uma carreira de enorme sucesso marcada por sua voz anasalada.

Se consagrou com o sucesso da música “Mulher de trinta”, ganhando o reconhecimento público e muito dinheiro também.

Nessa época de tanto prestígio, participou de vários programas de televisão.

No total gravou mais de cem discos. Foram sucessos “Mulata assanhada”, “Palhaçada”, “Samba no Leblon”, “O Conde”, “Laranja Madura”, “Menina Moça”, “Meu nome é ninguém”, “Devaneio”, “Poema das mãos”, “Poema do adeus”, “Cheiro de saudade”, “Só vou de balanço”, “Helena, Helena”…

O grande sucesso nos anos 60 lhe renderam o pseudônimo de “Rei do ritmo”. Ser nessa época gravado por Miltinho era sinal de bom gosto e sucesso na certa.

O cantor romântico e sambista surpreendentemente convivem muito bem em Miltinho. Com sua voz popularizou “Mulata assanhada” lançada por Ataulfo Alves em 1956, que na voz de Miltinho ganhou personalidade e remelexo.

Aonde estiveres Miltinho, obrigado pelo seu legado.

Salve Miltinho!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho