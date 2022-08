Moradores continuam sofrendo com proliferação de escorpiões

A Gazeta de Vargem Grande publicou em junho uma reportagem sobre a grande quantidade de escorpiões sendo encontrados nas residências do Jardim América, o que vinha preocupando os moradores. A publicação da matéria levou outros leitores a procurarem o jornal para denunciar que o problema estava ocoredno em vários bairros da cidade. Após dois meses, a Gazeta procurou saber se a Prefeitura Municipal e os proprietários dos terrenos tomaram alguma medida sobre o assunto e se mais escorpiões continuam aparecendo nas casas do Jardim América.

A moradora que relatou toda a situação com os escorpiões em junho, comentou que não obteve nenhum retorno da Prefeitura desde então, mas relatou que as áreas com mato alto receberam manutenção, sem no entanto, o mato ter sido cortado. “Entramos em contato com a firma que é proprietária do terreno várias vezes e cada hora era uma desculpa diferente. Na semana passada, a mesma mandou um funcionário baixar o mato, somente, mas a limpeza não foi feita, e os escorpiões aparecem toda semana”, contou.

Ela enviou um vídeo de escorpiões no seu quintal, que apareceram antes do mato ser aparado, mas que, felizmente, ninguém foi picado pelo animal. Conforme a moradora informou, felizmente não foi encontrado nenhum escorpião na última semana. “Me parece que fizeram a limpeza nos outros terrenos do bairro, e o pessoal disse que não apareceu mais. Aqui do lado de casa baixaram o mato, mas tirar o mato e fazer a limpeza mesmo não”, finalizou.

Outra moradora do Jardim América comentou que não sabe se foi ação da Prefeitura ou dos proprietários dos terrenos, mas uma grande parte deles teve o mato cortado, motivo pelo qual as incidências com animais peçonhentos diminuíram.

Fiscalização e controle

O jornal procurou a Prefeitura para saber o que tem sido feito para combater a proliferação de escorpiões na cidade. Segundo o informado, toda reclamação ou denúncia de aparecimento e ou acidentes com escorpiões é monitorada e investigada pelo controle de vetores da Vigilância Epidemiológica, é realizado um trabalho de busca, investigação e orientação ao morador.

“Que consiste em verificar o local e junto com o morador avaliar os possíveis locais de abrigo e alimento para que o escorpião permaneça no local, orientando assim a melhor maneira de combatê-lo, além de serem visitados os imóveis vizinhos para um trabalho de busca e orientação na região”, informou.

O aparecimento ocasional de escorpiões em imóveis, conforme pontuou o Executivo, pode ocorrer por diversas causas em diferentes ambientes e condições climáticas, geralmente demandando a adoção apenas de medidas de controle simples. “Porém, quando os escorpiões são encontrados em grande número e repetidamente dentro dos imóveis, é possível que esteja ocorrendo uma infestação. Nesses casos, os escorpiões podem estar colonizando o local, encontrando alimento e ali se reproduzindo”, explicou.

“Isso ocorre quando a estrutura física do imóvel de alguma forma oferece condições favoráveis para a instalação e proliferação de insetos e outros artrópodes que servem de alimento ao escorpião”, completou.

Conforme o informado, acúmulos de material e vegetação densa podem gerar o recurso alimentar e o abrigo principalmente para o escorpião marrom. “O escorpião amarelo preferencialmente é atraído pela grande disponibilidade de baratas que se proliferam nas câmaras subterrâneas, galerias de águas pluviais, infiltração de umidade nos espaços abaixo do prédio e principalmente na rede de esgoto”, ressaltou.

“Numa infestação onde a estrutura física do imóvel contribui para gerar recurso alimentar e atrair animais peçonhentos, o uso de inseticidas como única medida de controle é insuficiente e ineficaz para controlar a população desses animais e reduzir o risco de acidentes. É necessário que também sejam instaladas barreiras físicas, fazer o manejo ambiental no entorno do domicílio e realizar adequações no prédio, de modo a reduzir ao máximo o acesso de escorpiões para dentro do espaço habitável do imóvel”, disse.

A prefeitura pontuou que o setor de Fiscalização do Departamento de Obras realiza a notificação dos proprietários de terrenos que se encontram sujos e com mato alto no Diário Oficial do Município para que o mesmo realize a limpeza do local, caso a limpeza não seja realizada no prazo previsto em Lei, é aplicada multa de acordo com o previsto na legislação vigente.

De acordo com o informado, a prefeitura tem monitorado, em 2022, através da Vigilância Epidemiológica, 59 denúncias de aparecimento de escorpiões.

O que fazer em caso de picada

Quando uma pessoa é picada por escorpião, segundo a prefeitura, deve-se lavar o local com água e sabão, levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e se for possível (somente se for possível), capturar o animal e levá-lo ao serviço de saúde, pois a identificação do escorpião causador do acidente pode auxiliar o diagnóstico.

Também é importante ficar atento ao que não fazer. De acordo com o explicado, não se deve aplicar nenhuma pomada e nem medicamento caseiro no local, não fazer curativo que feche o local, pois pode favorecer a ocorrência de infecções, e não fazer compressas com gelo ou água gelada, pois elas costumam acentuar a sensação de dor.

Além disso, não deve cortar, perfurar ou queimar o local da picada, não fazer torniquete para prender a circulação do sangue, não dar bebidas alcoólicas ao acidentado, pois não têm efeito contra o veneno e podem agravar o quadro, e não dar medicamento nenhum à vítima até chegar ao serviço de saúde.

Como evitar

A prefeitura ressaltou que para evitar acidentes com escorpião o munícipe deve utilizar botas ao andar em locais com mato alto e com materiais acumulados, usar luvas de couro quando movimentar tijolos, madeiras e entulhos, examinar roupas, calçados, toalhas de banho e roupas de cama antes de usá-los e afastar camas e berços das paredes e não deixar que as roupas de cama encostem-se ao chão. “Lembre-se: a melhor prevenção é a sua atenção”, disse.

Segurança

A prefeitura informou medidas de controle para áreas comuns e imóveis, sendo que é necessário fazer a limpeza periódica de pátios, jardins e áreas externas, removendo todo material acumulado que possa se tornar abrigo para animais peçonhentos, tais como material de construção, entulho, móveis velhos e objetos sem utilidade.

Entre as dicas, está que a população deve manter a vegetação rasteira dos jardins periodicamente desbastada, e a grama constantemente aparada, impedindo que a vegetação volumosa e a grama alta sirvam de abrigo a animais peçonhentos.

Além disso, deve-se manter limpos e desobstruídos os cômodos destinados a depósito de material de limpeza, de manutenção ou despejo. Nesses cômodos, é recomendado o uso de prateleiras e suportes que permitam a estocagem do material afastado do piso em no mínimo 25 cm.

A prefeitura pontuou para que a população providencie proteção para todos os ralos instalando tela protetora contra baratas e escorpiões, grelha com fecho do tipo ‘abre-e-fecha’ e/ou mantendo-os permanentemente fechados com uma placa de borracha, caso sejam de pouco uso, e instale tela milimétrica nos ralos externos de água pluvial. Utilize, de preferência, tela metálica ou plástica por cima da grelha para evitar entupimento.

De acordo com a prefeitura, a saída de esgoto para água da máquina de lavar roupa, do tanquinho, da centrífuga ou do sifão da pia da cozinha, quando mal ajustada, também é um ponto de acesso de escorpiões para o interior do imóvel, por isso deve ser muito bem vedada com espuma, ou até uma esponja de lavar louça comum. O munícipe deve usar tela metálica nas saídas do tanque e da pia da cozinha.