Estrela da coluna Momento Pet desta edição, a border collie Lanna já é uma senhorinha. Com 11 anos de idade, já exibe uns pelinhos brancos no focinho, que são puro charme.

Desde 2011, ela é a grande amiga de Leonardo Paulo de Mello. “De todos os animais de estimação que tive e tenho, ela é de longe a mais companheira, educada e protetora com todos de casa. Desde filhote me acompanhava na lida com os cavalos”, contou.

Leonardo disse que a adotou na cidade de Casa Branca. “Era a filhote mais fraca de uma ninhada e, por isso, não foi vendida pelo antigo tutor”, recordou. Lanna foi conquistando todos na família e sempre ganhou muito carinho.

Mas com 11 anos, a idade já pesa para a cachorrinha. “Hoje está sob tratamento para uma enfermidade que limita sua locomoção, ocasionada pela idade avançada”, explicou Leonardo. Lanna se alimenta com ração premium especial sênior e segue sempre com a carteira de vacina atualizada. “E, na companhia das outras duas cachorras que tenho, fazem a alegria de casa”, finalizou Leonardo.

