Lula na frente

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, dia 18, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra o ex-presidente Lula (PT) com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT) com 7% e Simone Tebet (MDB), com 2%. Disseram que votam em branco/nulo/nenhum 6% dos entrevistados e responderam não saber, 2%. A pesquisa, que foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022, ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios, entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos

Bolsonaro reduz diferença

Dados do Datafolha mostram que em maio, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 21 pontos e em julho passou a 18. Na pesquisa divulgada na quinta-feira, a vantagem de Lula caiu para 15 pontos.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 54% das intenções de voto e o atual presidente, 37%. Declararam voto em branco e nulo 8% dos entrevistados e eleitores indecisos eram 2%.

São Paulo

A pesquisa Datafolha feita para as intenções de voto para o governo de São Paulo mostram como os três primeiros: Fernando Haddad (PT) na liderança com 38%, seguido por Tarcísio Freitas (Republicanos), com 16% e o atual governador Rodrigo Garcia, com 11%. Brancos e nulos somam 17% e os indecisos, 11%. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.812 pessoas em 72 cidades do estado do dia 16 ao dia 18. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-02170/2022.

Fórmula de sucesso

Entre muitos assuntos importantes abordados pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua live dessa semana, chamou a atenção a informação de que na festa de aniversário de Vargem Grande do Sul, celebrado no dia 26 de setembro, haverá dois shows na represa Eduíno Sbardelini. De acordo com Amarildo, um será apresentação de artista gospel e outro com uma dupla de sucesso. Segundo o prefeito, estuda-se a contratação dos sertanejos Rio Negro e Solimões.