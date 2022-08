Vargem lança dois candidatos a deputado

Os mais de 30 mil eleitores de Vargem Grande do Sul se preparam para as eleições que acontecerão no próximo dia 2 de outubro, daqui a cerca de 40 dias e a cidade os surpreendem com a indicação de dois candidatos a deputados, sendo um para o Congresso Nacional, a candidata a deputada federal Danutta Rosseto, atual vereadora pelo Republicanos e agora a do ex-prefeito José Carlos Rossi pelo PSD. Em comum, a candidatura dos dois tem que seus partidos estão apoiando o candidato a presidente Bolsonaro e ao governo do Estado, o ex-ministro Tarcísio de Freitas.

Nos anais políticos da história do município não se tinha conhecimento de tal fato, de lançar dois candidatos a eleições tão importantes para a vida dos brasileiros, quando serão definidos além do próximo presidente da República e do novo governador do Estado, os representantes na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, além do senador que representará São Paulo no Congresso Nacional por oito anos.

As chances de se eleger um deputado federal ou estadual são difíceis, dado o pequeno eleitorado do município e também ao grande número de votos necessários para se eleger numa eleição muito concorrida, quando se fala em dezenas de milhares de votos para se eleger tanto para deputado federal quanto estadual. Mas, cada eleição pode surpreender e muitas coisas podem acontecer, desde o desempenho do candidato, a verdadeira revolução que a internet tem causado nas mais recentes eleições e também as dobradinhas que os candidatos irão fazer com seus parceiros.

Vargem Grande do Sul ter um representante tanto na Assembleia Estadual como também no Congresso Nacional, seria um divisor de água. O importante é que começam a aparecer nos quadros políticos da cidade, nomes que são aprovados por seus respectivos partidos a disputar as eleições proporcionais este ano e quem sabe aprendendo o caminho das pedras, voltam-se a repetir nas próximas eleições.

Certamente outro fator importante é que os candidatos ficam mais conhecidos também junto ao eleitorado local, tornando-os mais competitivos nas eleições municipais que acontecerão daqui a dois anos. Não se sabe as intenções da vereadora Danutta Rossetto para o próximo pleito municipal, mas certamente o ex-prefeito José Carlos Rossi aproveitará o recall destes votos para se posicionar melhor no xadrez político municipal, tornando-se um competitivo candidato a prefeito nas eleições de 2024, que logo estarão nas discussões políticas da cidade.