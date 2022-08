Palestra sobre empoderamento feminino no empreendedorismo acontecerá neste sábado, dia 27

O Espaço Mais Cultura, no Jardim Novo Mundo, receberá uma palestra voltada a mulheres empreendedoras, neste sábado, dia 27, às 15h30, ministrada pela Missionária Damares e pela advogada de direitos femininos Luciana Siqueira. Com o tema Empoderamento Feminino no Empreendedorismo, o evento é organizado pela microempreendedora Giovana Carvalho.

À Gazeta de Vargem Grande, Giovana contou que pensou no encontro pela vontade de ajudar as mulheres a ter independência e apoio. “Será abordado o empoderamento feminino, nas áreas de saber mais sobre nossos direitos, ser melhor representada em todos os setores”, disse.

A palestra será aberta para as mulheres de todas as idades. De acordo com a microempreendedora, a intenção é fazer uma palestra por mês, sendo esta a primeira. “Não vamos falar sobre política e religião para poder acolher todas as mulheres que quiserem participar, todas organizadoras são voluntárias e o prefeito Amarildo será nosso padrinho. Ele ajudou bastante, cedeu o espaço, as cadeiras, os microfones, o pula pula, a pipoca e o algodão doce para as crianças. Nos apoiou bastante”, relatou.

De acordo com a microempreendedora, eles vão tentar fundar uma organização de apoio às mulheres para conseguir emendas junto às esferas de governo. “O prefeito disse que vai disponibilizar alguns cursos do Fortalecendo a Família aqui para cima da pista e as mulheres adoraram a ideia”, finalizou.