Vítor Hugo disputa 6ª etapa do Superbike Brasil

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe neste domingo, dia 28, a sexta etapa do Campeonato Superbike Brasil de motovelocidade. O piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, 11 anos, já está na Capital paulista para os preparativos e na sexta-feira, dia 26, fez o melhor tempo do primeiro dia de treinos, começando muito bem o final de semana da competição.

Na última prova, disputada em julho, Vítor Hugo, que é filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, ficou na terceira posição, somando pontos importantes no campeonato pela categoria Honda Junior Cup.

A prova de Vítor Hugo está prevista para começar às 9h. Para acompanhar a corrida, basta acessar o canal do Superbike Brasil no Youtube, pelo endereço https://www.youtube.com/user/SuperBikeBrasil