Equipe da Escola Alexandre Fleming participou do concurso Respostas para o Amanhã

A Escola Alexandre Fleming participou da 9° Edição do “Concurso Respostas para O Amanhã, Solve For Tomorrow Brasil” promovido pela Samsung.

O prêmio é uma iniciativa global da Samsung que estimula estudantes do ensino médio de escolas públicas a identificar problemas reais e desenvolver soluções baseadas em ciência e tecnologia.

No Brasil, a Escola ficou classificada entre os 100 professores que se destacaram no projeto, que teve início em abril deste ano. A Área de Ciências da Natureza e Matemática, coordenada pela CGPAC Juliana Zanelli Teixeira e em parceria com os professores da área e com os alunos do ensino médio foram premiados com um Kit Maker/Arduíno para a Sala de Robótica.

O projeto desenvolvido pela equipe do Fleming foi em parceria com a Associação Lucas Tapi, visando a reutilização do óleo na fabricação de velas aromáticas.