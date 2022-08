Festa das Nações: A Educação forma, a Cultura liberta

Márcia Iared – Diretora de Cultura e Turismo

A primeira Festa das Nações ocorrida em 2001 teve como inspiração os 20 anos do Chá Cultural do curso de Magistério da tradicional escola “Alexandre Fleming”. Nasceu no mês de maio, numa parceria entre Cultura e Educação com objetivo não só cultural focando a importância da nossa imigração como também educacional no sentido de que toda a programação fosse vivenciada por nossa gente.

Neste nosso retorno pós pandemia entretanto o interesse das escolas em participar foi maior do que sempre. São muitas as escolas envolvidas já há meses com as tradições das nações escolhidas. Vargem é com certeza a única cidade na região inteira onde mais de 10 nações do mundo serão homenageadas nas danças típicas, nas músicas e na arte culinária, o que demanda uma grande mobilização juntando Educação e Cultura, duas áreas importantes na formação da cidadania.

Com certeza cada criança, cada jovem ou adulto iniciante nunca mais serão os mesmos após enfrentarem um público tão grande e exigente.

Recordamos que nos primeiros anos houve uma noite em que a chuva não deu trégua e ainda não havia condições de cobrir o público com as grandes tendas. A festa toda preparada foi suspensa naquela noite.

Todas as crianças já vestidas aguardavam o transporte quando veio a notícia da suspensão da festa. Inconsoláveis em suas casas choravam, pois sabiam que no outro dia, final da festa não haveria como encaixá-las, pois, as apresentações finais já estavam preparadas. Prorrogar para segunda feira, era impossível, pois o palco seria desmanchado. As mães ligavam aflitas.

Encolhidos na barraca da Itália decidimos chamar o Celso Bruno, achar um estúdio e naquela madrugada gravamos uma chamada para que um carro de som correndo a cidade, logo de manhã avisasse a população que naquela tarde de domingo seria apresentada toda a programação suspensa pela chuva. A alegria foi geral.

Hoje ainda, o domingo dedicado às crianças, é com certeza o dia de maior lotação, onde a emoção dos pais e agregados é bonito de se ver.

Nesse ano de 2022 quando se comemora os 20 anos da festa e os 200 anos da Independência a festa está com a maior adesão até hoje conseguida atingindo a marca de 80 apresentações. Além da Paz Mundial o evento que conta ainda com o trabalho cuidadoso das entidades na execução zelosa das comidas típicas e reforçando seus objetivos pedimos nestes 200 anos que o Brasil possa superar suas dificuldades com o empenho de seu povo e a seriedade de seus governantes.