Inscrições para a 16ª Corrida da Independência começam na segunda-feira, dia 29

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul está finalizando os preparativos para a realização da 16ª Corrida Pedestre da Independência 2022, que será disputada no feriado de 7 de Setembro, quarta-feira, com início a partir das 7h, a largada está prevista para às 8h30, na Praça da Matriz. A corrida terá 5 km e poderão participar atletas a partir de 15 anos.

As inscrições serão realizadas no Departamento de Esportes e Lazer localizado na Avenida Regato, n° 407, no Centro, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita – Vargeana, ou pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br, a partir de 29 de agosto até dia 6 de setembro, às 12h00. Os 300 primeiros inscritos receberão medalha de participação.

Para a inscrição é preciso levar o R.G. original, termo de responsabilidade (fornecido pelo Departamento de Esportes e Lazer) e autorização do responsável (menores de 18 anos).

A Autorização/Termo de Responsabilidade para menores de idade, o Termo de Responsabilidade e o Regulamento da Corrida estão disponíveis no link:

https://www.vgsul.sp.gov.br/…/-16-corrida-de-pedestre…

Ato solidário

O Departamento de Esportes convida os participantes a doarem 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) no ato da confirmação no evento. “No dia da corrida, equipes do Departamento de Esportes e Lazer, professores e voluntários estarão auxiliando os participantes, confirmando a presença e recolhendo os alimentos”, informou o diretor Luís Carlos Garcia.

Os alimentos doados serão encaminhados ao Departamento de Ação Social para distribuição as famílias do município em situação de vulnerabilidade social.

Premiação

A premiação da Corrida Pedestre da Independência será por categorias: masculino e feminino, (conforme tabela abaixo). Receberão troféu o 1°, 2° e 3° colocado, além do campeão geral pela categoria masculino e feminino, incluindo os cinco melhores atletas vargengrandenses.