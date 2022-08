Mais de mil crianças ainda não se vacinaram contra a pólio em Vargem

Muita gente compareceu aos postos de Saúde no último sábado, dia 20 de agosto, para o Dia D da Campanha de Multivacinação. Em Vargem Grande do Sul, foram aplicadas milhares de doses, muitos pais e responsáveis levaram suas crianças e jovens para colocarem as cadernetas em dia, mas a meta, que era de atingir 95% das crianças com a gotinha contra a poliomielite, não foi atingida.

De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), até a última quinta-feira, apenas 1.100 das 2.300 crianças de até 5 anos que deveriam ter sido imunizadas receberam a gotinha contra a pólio. Em todo país, o Ministério da Saúde alertou que 9 milhões de crianças não foram vacinadas.

O prefeito fez um apelo aos pais e responsáveis, para que procurem os postos de vacinação até o dia 9 de setembro, que é quando a Campanha Nacional de Vacinação se encerra, para que seus filhos sejam imunizados.

Ele lembrou ainda que a prefeitura irá sortear prêmios, como muitas bicicletas, para as crianças que tomarem as vacinas e preencherem os cupons nos postinhos. O Rotary Club de Vargem também participa da campanha.

Amarildo ressaltou ainda que a partir da próxima semana, os agentes de saúde irão fazer visitas às casas para verificarem o motivo das crianças não terem sido imunizadas. Ele lembrou que a caderneta de vacinação em dia é necessária para que as crianças possam ser matriculadas na rede municipal de ensino. “A polio compromete a saúde, a vida das crianças. Vamos ter premiação, mas o prêmio maior é ter o filho vacinado”, afirmou.

Campanha segue

A atualização da carteira de vacinação será realizada até o dia 9 de setembro, das 8h às 15h, na Sala de Vacinação da UBS Edward Gabrioli, na Vila Polar e na do Centro de Saúde.