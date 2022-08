Polícia Civil detém adolescente que roubou carro após ameaçar mulher e seus dois filhos

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul deteve nesta terça-feira, dia 30 de agosto, um adolescente que tinha acabado de roubar um carro, após render a dona do veículo que estava no carro com seus dois filhos.

Segundo o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou à Gazeta de Vargem Grande, ele e sua equipe estavam realizando uma prisão em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Primavera, quando receberam a informação da Delegacia de Polícia alertando sobre um roubo de veículo que havia ocorrido em frente a Escola Municipal Nair Bolonha.

Segundo o relatado, a vítima estava no carro com suas duas filhas, de 12 anos e 3 anos de idade, sendo uma delas portadora de deficiência física, quando foram rendidos por um rapaz que ameaçou a família com uma faca. O criminoso obrigou a vítima a dirigir até o Jardim América, onde ordenou que ela e suas filhas descessem do veículo, fugindo com o carro.

Assim que foram informados do ocorrido, o delegado e os policiais civis que o acompanhavam iniciaram buscas imediatamente, com o objetivo de encontrar o autor e o veículo. Durante as diligências, ao passarem pelos fundos do Jardim Dolores, no final da Rua José Domingos dos Santos Neto, avistaram o veículo roubado e um rapaz saindo do seu interior. Ao avistar os policiais, o suspeito fugiu a pé. Naquele momento, dois investigadores da equipe desceram da viatura e também a pé foram ao encalço do suspeito, enquanto o delegado e agente que estava com ele, também foram ao seu encontro com a viatura, até as proximidades da Igreja de São Joaquim.

O jovem entrou em um pasto ao lado da igreja, quando acabou sendo alcançado pela viatura policial e não tendo mais forças para correr, acabou sendo detido pelo agente policial e pelo delegado. Logo em seguida, os investigadores também chegaram ao local da detenção do criminoso, que foi identificado como sendo um adolescente já bastante conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, furtos e roubo, sendo que até recentemente, encontrava-se internado em uma das unidades da Fundação Casa.

Durante a fuga, o jovem jogou em meio ao matagal a faca utilizada no roubo e a chave do veículo, sendo que a arma do crime foi localizada, tratando-se de uma faca de cabo preto de 16 cm de lâmina.

Na Delegacia de Polícia, a mulher dona do veículo reconheceu o adolescente como sendo o autor do roubo do qual ela e suas filhas foram vítimas. O carro roubado foi apreendido e restituído à vítima. Já o adolescente foi recolhido à Fundação Casa Andorinhas, na cidade de Campinas.