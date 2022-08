Vargengrandense receberá prêmio de literatura

A editora Mágico de Oz realiza no dia 22 de outubro, a entrega da primeira edição do Prêmio Personalidade do Ano. Segundo a editora, a premiação é voltada para o artista, devido a sua produção e sua dedicação ao universo literário agregando cultura e educação à sociedade. A premiação acontecerá em uma solenidade que será realizada no Carroussel do Louvre, um anexo do Museu do Louvre, em Paris.

Entre os autores que vão receber o prêmio, está a escritora vargengrandense Ana Luiza Gilioli Pereira, 25 anos, filha de Ana Cláudia Gilioli Cortezi.

À Gazeta de Vargem Grande, Luiza comentou que a indicação ao prêmio se deu não por uma obra em específico, mas por uma série. “Eu tenho uma série de contos antológicos na Amazon em andamento, na qual eu vou adicionando mini contos filosóficos de diversos temas com suas inúmeras similaridades e conexões”.

“Eu tenho 11 anos de carreira amadora, dentre esses anos, três deles de forma profissional. Me dedico à escrita desde os meus 14 anos, mas só fui realmente pensar em publicá-los e me divulgar ao público aos 22 anos. Tenho três obras publicadas, dentre elas dois contos e um livro de poemas, e outros projetos em andamento, como outro volume de conto desta série de antologia, um novo livro de poemas, uma versão física do primeiro livro de poemas e uma trilogia de romance fantasia”, detalhou.

Luiza mora em Vargem, com sua mãe, e seus bichinhos de estimação, dois gatinhos e dois cachorros. Para acompanhar o trabalho da autora, basta seguir seu perfil no Instagram instagram.com/luizapereira.autora. Nele, está o link com os livros e o canal no YouTube onde Luiza postou os trailers oficiais de cada conto e poema publicados.