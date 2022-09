Bushido classifica mais nove judocas para a Final do Paulista

No sábado dia 20 de agosto, os judocas da Associação Bushido de Judô participaram do Campeonato Paulista Inter Regional que aconteceu na cidade de São Carlos, campeonato que classifica os medalhistas para a final do Paulista. Dos 12 alunos que disputaram a competição, nove se classificaram para a final.

Os classificados foram Antônio Celso Dalaneze Filho, campeão sub 11, extra pesado; Marina Freitas M. Domingues, campeã sub 11, médio; Rian Lopes Coelho, campeão sub 13, super ligeiro; Guilherme Henrique Ferreira Martins, campeão sub 13, meio leve; Gustavo Fernandes Ferreira, vice-campeão sub 11, super ligeiro; Luís Felipe Albuquerque de Alapenha, vice-campeão sub 13, ligeiro; Duan Rafael Cândido Lima, vice-campeão sub 13, leve; Kauan Veronezi Alves, terceiro colocado sub 13, meio leve e Gustavo da Costa, terceiro colocado sub 13, super pesado.

Os judocas classificados no sub 13 irão disputar a final no dia 3 de setembro, em Aguaí e os atletas do sub 11 irão disputar a final em São Carlos. “Também participaram da competição os judocas Guilherme Slootmaker Tabet, Maria Izabel Ramazotti e Manuela Leal de Barros, que não subiram no pódio, mas lutaram muito bem e representaram nossa associação”, observou o sensei Daniel Garcia.

“Parabéns a todos os nossos guerreiros do Judô Bushido pelo excelente resultado. Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos pais e mães que nos acompanham em todos os eventos, aos senseis Gabriel Casagrande, Rafael Casagrande, Ériton Carvalho e a judoca Duda Fermoselli que trabalharam na arbitragem, aos nossos oficiais técnicos Duda Taú, Gustavo Slootemaker Tabet e Diego Colan Filho, a Márcia Andrade Luis Othero que sempre me ajuda com as crianças, ao diretor de esportes Luís Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria de sempre. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei.