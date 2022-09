Copa de Futsal Feminino teve bom público e muitos gols

No último domingo, dia 21, o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou a 1ª Copa Vargem de Futsal Feminino no Centro Educacional Esportivo José Cortez. Participaram da competição as equipes Donas da Quadra e Esportes Força Jovem Universal de Vargem Grande do Sul, além das equipes de Santa Cruz das Palmeiras, Caconde e São Sebastião da Grama. A competição que iniciou às 9h da manhã, contou com bom público para acompanhar as equipes da cidade. A equipe de Santa Cruz das Palmeiras foi a grande campeã, com o melhor ataque e melhor defesa da competição. A equipe de Caconde ficou com o vice campeonato seguido pela equipe Esportes F.J.U. de Vargem.

A artilheira do torneio foi Raíssa, de Palmeiras, com 14 gols marcados, seguida de Talita, também de Palmeiras, com 5 gols e Geane, da F.J.U., com 4 gols. O melhor ataque foi o do time de Santa Cruz das Palmeiras, com 25 gols, seguido de Caconde, com 9 gols e o time F.J.U, com 6 gols. Palmeiras também teve a defesa menos vazada, não sofrendo nenhum gol. Grama, levou apenas 7 gols e Caconde, teve 10 gols sofridos.