Encontro Diocesano do Terço das Mulheres reuniu centenas de fiéis

No domingo, dia 21, aconteceu o V Encontro Diocesano do Terço das Mulheres, em Estiva Gerbi (SP), no Santuário Nossa Senhora de Rosa Mística. Na ocasião, estiveram presentes cerca de 400 mulheres. De Vargem Grande do Sul, 50 mulheres das paróquias do município foram ao evento.

O encontro teve início com a acolhida e entrada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que foi conduzida pelas mulheres de Aguaí, em seguida, foi ministrada a palestra presidida por Isabela Lélis, com o tema “A perseverança inspiradora de Maria para nós mulheres de oração”.

Após a palestra, houve café comunitário, às 15h30. O terço foi conduzido pela coordenadora diocesana Juliana Fermoselli e as Aves Marias tiveram participação de mulheres de diversos grupos de terço.

Houve ainda a consagração das mulheres do terço de Nossa Senhora e passagem do manto. A missa foi celebrada pelo padre João e contou com a presença do padre Carlos Canato, diretor espiritual do movimento Terço das Mulheres, padre Denilson, pároco do Santuário Rosa Mística, padre Pena e padre Edson Vallim. O Encontro teve animação durante toda a tarde com os cânticos de Andréia Veronesi e sua família, do Ministério Missão.

Também houve sorteio da imagem peregrina no final da missa e o grupo contemplado foi o das mulheres do Terço Santa Mônica, das Mães que Oram pelos Filhos, de São João da Boa Vista. A Paróquia Imaculada Conceição permanecerá com a imagem até o próximo encontro, que tem a data agendada para o dia 20 de agosto de 2023.

De acordo com Juliana Fermoselli, as 50 mulheres de Vargem que foram ao Encontro são de todas as paróquias da cidade. Ela agradeceu ao apoio do empresário Alex Sagiorato, no transporte das devotas.