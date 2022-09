Equipes de Vargem disputaram partidas do 64º Jogos Regionais

As equipes do Departamento de Esportes e lazer de Vargem Grande do Sul participaram no último sábado, dia 20, do 64º Jogos Regionais.

A equipe de Futsal masculino de Vargem foi até São João da Boa Vista, onde enfrentou a cidade de Santa Cruz das Palmeiras pelas quartas de final da competição. Um jogo disputado, com duas equipes de alto nível, terminou em empate com placar 3 a 3. Na disputa de pênaltis, a equipe de Vargem foi derrotada sendo eliminada da competição sem sofrer derrotas.

A dupla de Vôlei de Praia masculino de Vargem foi até Mogi Guaçu disputar a fase de grupos da competição, fizeram ótimas partidas, mas infelizmente foram derrotados por 2 sets a 1 para a equipe de Rio Claro e por 2 sets a 0 para a equipe de Bragança Paulista.

A equipe de Biribol masculino jogou na cidade de Americana, e perdeu as partidas por 2 sets a 0 para Casa Branca, Araras e Americana. Segundo o Departamento de Esportes, apesar das três derrotas jogaram muito bem. Após essas disputas, Vargem segue na busca por medalhas com as modalidades de Judô, Taekwondo e Karatê que ainda irão estrear na competição.

Fotos: Departamento de Esportes e Lazer

Dupla de Vôlei de Praia foi derrotada pelas duplas de Rio Claro e Bragança Paulista