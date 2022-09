Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Sebastião Avanzi, o conhecido Tião Goiabeira. Ele foi proprietário da funerária Aurora durante muitos anos, agora pertencente ao Grupo Prever. Tião faleceu nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, aos 98 anos de idade. Era viúvo de Iolanda Avanzi e deixa os filhos Silvia e Sebastião (Castro). Era pai também do professor José Luís, o conhecido Goiaba e da jornalista Dora Avanzi, ambos falecidos. Deixou a nora Mara; o genro Rubens; os netos Júlia, Bruno, Arthur, Imyra, Apohara, Gabriela e Antônio Pedro; e os bisnetos Luísa, Alexandre, João, Bruno, Rafael e Gabriel. Foi celebrada uma missa de corpo presente na quarta-feira, dia 24, na Igreja de Santo Antônio. Em seguida, seu corpo foi velado no Velório do Cemitério da Saudade, onde foi sepultado na quinta-feira, dia 25.

Faleceu Oscar José Francisco, aos 80 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou a esposa Lourdes da Costa Francisco; a filha Camila; o genro Rodrigo; e os netos Otávio, Mateus e Felipe. Foi sepultado no dia 20 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Horácio Strazza, aos 90 anos de idade, no dia 21 de agosto. Viúvo de Alice Bertoloto Strazza; deixou a filha Carmen Silvia Strazza; a nora Roselene; e as netas Patrícia, Tamíres, Quarina e Joyce. Foi sepultado no dia 22 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Gentil Gomes, aos 80 anos de idade, no dia 21 de agosto. Deixou a esposa Lurdes Donizete de Oliveira Gomes; os filhos Sidimar e Sidinei; a nora Giana; os netos Carlos, Kauan, Vítor, Welington, Wesley, Claudinei, Luís Otávio, Mikaeli e Everton; e os bisnetos Pietro e Antony. Foi sepultado no dia 22 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria do Rosário Silva Vicente, aos 82 anos de idade, no dia 23 de agosto. Foi sepultada no dia 23 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alzira de Souza Severino, aos 76 anos de idade, no dia 21 de agosto. Deixou o marido Benedito Severino; as filhas Renata e Roseli; e o genro Michel. Foi sepultada no dia 21 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Luzia Batistela Gutierrez, aos 73 anos de idade, no dia 20 de agosto. Viúva de Francisco Gutierrez Lopes Neto, deixou os filhos Aílton e Ariadna; o genro Fernando; e a nora Lúcia. Foi sepultada no dia 21 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Almir Vianna Barbosa, aos 89 anos de idade, no dia 22 de agosto. Foi sepultado no dia 22 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilberto Dutra Borges, aos 90 anos de idade, no dia 25 de agosto. Viúvo de Isabel Visconde Borges, deixou a filha Isabel; o genro Frederico; o neto Gabriel casado com Maria Eduarda; e a bisneta Maria Flor. Foi sepultado no dia 25 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Maria Bernardes dos Santos, aos 67 anos de idade, no dia 25 de agosto. Deixou o marido João Batista dos Santos; os filhos Mauro e Luciene; e os netos Márcia, Clarina e João Vítor. Foi sepultada no dia 26 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Consolim Arigoni, aos 84 anos de idade, no dia 25 de agosto. Deixou a esposa Maria Lúcia; os filhos Priscila, Estefânia e Carlos; os genros Daniel e Marcelo; e as netas Amanda, Júlia e Marcela. Foi comandante da Polícia Militar de Vargem no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ajudou ainda, a fundar o Ciretran de Vargem. Foi também instrutor de auto-escola, ajudando na formação de muitos motoristas. Seu corpo foi velado no Velório do Cemitério da Saudade, onde foi sepultado na quinta-feira, dia 25.

Faleceu Sidnei Jacinto dos Santos, aos 43 anos de idade, no dia 25 de agosto. Deixou os pais Belchior e Maria de Lourdes; a esposa Gilmara; e os filhos Wellington e Suelen. Foi sepultado no dia 26 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alzira de Souza Severino, aos 76 anos de idade, no dia 21 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Ana Maria Bernardes dos Santos, aos 67 anos de idade, no dia 25 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Gentil Gomes, aos 80 anos de idade, no dia 21 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Gilberto Dutra Borges, aos 90 anos de idade, no dia 25 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Horácio Strazza, aos 90 anos de idade, no dia 21 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu José Consolim Arigoni, aos 84 anos de idade, no dia 25 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria do Rosário Silva Vicente, aos 82 anos de idade, no dia 23 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria Luzia Batistela Gutierrez, aos 73 anos de idade, no dia 20 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Oscar José Francisco, aos 80 anos de idade, no dia 19 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Sidnei Jacinto dos Santos, aos 43 anos de idade, no dia 25 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos da região

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Aparecida da Silva Boldrin, aos 63 anos de idade, no dia 23 de agosto. Foi sepultada no dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimento em Itobi

Faleceu José Aparecido Antoniali, aos 60 anos de idade, no dia 22 de agosto. Foi sepultado no dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Roberto Scarabelli, aos 58 anos de idade, no dia 23 de agosto. Foi sepultado no dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Roque Barbero Sapata, aos 97 anos de idade, no dia 24 de agosto. Foi sepultado no dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Pedrita da Silva Buosi, aos 94 anos de idade, no dia 24 de agosto. Foi sepultada no dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Lineu Aparecido de Oliveira, aos 63 anos de idade, no dia 24 de agosto. Foi sepultado no dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal de Itobi.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.