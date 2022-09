Handebol de Vargem volta a disputar partidas na Liga

No último domingo, dia 21, a equipe de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul voltou a disputar partidas na Liga Derla Jandaia, na cidade de Mococa, onde enfrentou o time de Arceburgo.

A equipe de Vargem fez um bom jogo, mas com vários desfalques na partida não chegou à vitória, terminando a partida com placar de 26 a 17, para Arceburgo. O goleiro da equipe de Vargem foi eleito o melhor jogador da partida. Com esse resultado a equipe de Vargem fica em 4º lugar no seu grupo, indo para a disputa da série Prata, onde enfrentará o 3º lugar do outro grupo da competição.