Vargengrandenses foram destaques em competição de casqueamento

Três vargengrandenses foram destaques na competição de clínica de casqueamento e ferrageamento, que aconteceu em Londrina (PR), do dia 18 ao dia 20 de agosto. No evento, os competidores precisaram confeccionar ferradura e ferrar os cavalos.

O torneio foi conduzido pelo campeão mundial David Varini, e contou com a participação dos vargengrandenses José Paulo Basiles, Gustavo Tadeu Augusto e Leonardo Fernandes da Costa.

Eles obtiveram bons resultados na clínica e competição. Na categoria intermediária, Gustavo ficou em 2º lugar e Leonardo em 4º e na categoria aberta, Paulo ficou em 3º lugar.

Projeto

Os amigos vargengrandenses iniciaram um projeto nesta área de casqueamento na região. João Paulo, conhecido como Birruga, relatou que os amigos realizavam alguns encontros até que tiveram a ideia de transformá-los em uma competição.

Assim, criaram o Campeonato Amigos de Forja (CAF), inicialmente tendo como presidente Gustavo Tadeu Augusto, e vice-presidente, José Paulo Basiles. Em 2021, Birruga juntou-se à diretoria como tesoureiro.

“Assim, nos reunimos com alguns amigos e criamos etapas pelas regiões. Estes campeonatos são divididos em oito etapas, quatro de janeiro a junho e outras quatro de julho a dezembro”, explicou.

Como informou, os campeonatos são para forjar a ferradura e vence quem fizer o melhor trabalho com a ferradura, com bom formato e forja. “Estas competições têm o intuito de ajudar cada um que participa das etapas a melhorarem o seu trabalho diariamente. Devemos sempre lembrar que o bem estar animal é extremamente importante”, disse.

Com relação ao Campeonato, afirmou que além de reunir amigos competidores, ressaltou que eles são profissionais do ramo de ferrageamento em equinos e muares.