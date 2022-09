Welington Guerra vence luta internacional com nocaute

O lutador vargengrandense Welington Guerra esteve no Chile, no último dia 13 de agosto, onde disputou o MEF Pro Tournament International. O torneio de kickboxing contou com atletas do Brasil, Chile e México e foi sediado em Santiago, a capital chilena.

Guerra disputou o título de sua categoria contra o lutador chileno Ojeda, na luta principal do evento. O embate foi até o terceiro round, quando Guerra aplicou um chute no queixo do seu oponente, que caiu sem reação.

À Gazeta, ele destacou sua vitória. “Minha luta foi a melhor da noite. Único nocaute que teve”, comentou.

As lutas foram transmitidas em canais on-line e é possível assitir o nocaute aplicado pelo vargengrandense em seu perfil no Instagram pelo @welingtonguerrathai e também nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande, pelo @gazetavg.

Ele se prepara agora para o próximo desafio, que é disputar o título sul-americano na Argentina, onde explicou que também fará a luta principal do evento.

O vargengrandense comemorando o nocaute