Deputado federal Arnaldo Jardim visitou Vargem

Em visita a Vargem Grande do Sul no último dia 19 de agosto, o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) foi recebido no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), passou ainda por uma empresa da cidade e foi ao Hospital de Caridade, onde foi homenageado.

No gabinete, o deputado conversou com o prefeito e diretores da prefeitura. Amarildo ressaltou que Arnaldo Jardim é parceiro de Vargem e que nos últimos quatro anos destinou verbas que somaram mais de R$ 7 milhões para o município.

Após, o deputado foi conhecer as instalações da Fuzil, onde conversou com parte dos colaboradores e funcionários. No local, foi conversado sobre as novas leis de redução de ICMS dos estados, principalmente da área de combustível e eletricidade. Falou também sobre outras propostas de lei, nas áreas de agricultura, de mercado e resíduos sólidos.

Em seguida, Arnaldo Jardim foi ao Hospital de Caridade, junto do provedor da entidade Jair Gabricho, onde se encontrou também com diretores e colaboradores da entidade. Ele conheceu as adequações e ampliações que estão sendo feitas no espaço físico do hospital. Visitou o pronto socorro e o pavilhão B que estão em fase final de reformas. Esteve ainda na cozinha, cuja reforma começou em agosto e também na lavanderia, que concluiu há algumas semanas a sua remodelação.

No local, ele conversou com a equipe sobre as cirurgias eletivas e a dificuldade enfrentadas com a realização de mutirão de cirurgias do governo do Estado de São Paulo. Jair aproveitou a visita para fazer algumas solicitações em relação a esse tema, para que o deputado consiga disponibilizar um número maior de cirurgias eletivas.

Foi também debatido sobre a lei do novo piso salarial de enfermagem. Jair observou que os novos percentuais vão impactar o orçamento do hospital e é preciso uma forma de financiar esse novo piso. Foi realizada também uma prestação de contas sobre o contrato de prestação de serviços firmado entre a prefeitura e o Hospital.

Ao final, foi entregue ao deputado uma placa em agradecimento pelas verbas destinadas ao Hospital de Caridade. De 2021 pra 2022 Arnaldo Jardim conseguiu duas verbas para o hospital uma de R$ 300 mil reais e outra de cerca de R$ 270 mil.

