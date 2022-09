Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Demônios da Garoa

O grupo Demônios da Garoa foi fundado em 1943. Em 1953, em São Paulo, Capital, surgiu o “Grupo do Luar”, atualmente “Demônios da Garoa”, fundado por Arnaldo Rosa. A mudança de nome deve-se a iniciativa de Vicente Leporace, entusiasta do grupo.

Em 1949, durante as gravações do filme: “O Cangaceiro”, em Vargem Grande do Sul, conheceram o compositor Adoniran Barbosa, sendo que a música do filme, “Mulher Rendeira”, foi gravada pelos Demônios, nascia aí uma parceria que rendeu os principais sucessos do grupo e seu reconhecimento nacional.

Certa vez, Manoel de Nóbrega, ao passar pelo corredor, ouviu o grupo cantando “Saudosa Maloca” de um modo diferente, com o linguajar do povo. Manoel de Nóbrega chamou o diretor da rádio Demerval Costa Lima, que gostou e mandou que ensaiassem daquele jeito e disse que aquilo seria o sucesso do ano.

Após se apresentarem no programa de Manoel de Nóbrega; “Saudosa Maloca” virou sucesso e ficou por um ano nas paradas de sucesso, do outro lado do disco “Samba do Arnesto”.

O bom humor é a marca registrada do grupo. Em 1965, “Trem das onze” (música símbolo da cidade de São Paulo); “Iracema”; “As mariposas”; “Tiro ao Álvaro”; “Vila Esperança”. Nunca parou, desde 1943, é o conjunto mais antigo da música popular brasileira.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho