Uma dupla daquelas estrela a coluna Momento Pet dessa semana. A amizade e o companheirismo é a marca registrada desses dois cachorros, um pastor alemão e um fox paulistinha, que fazem a festa de Suzy Andrade Multini e seu marido Alessandro Córdova Macedo.

Eros, o pastor alemão, foi presente de um primo de Suzy e já está há 9 anos com a família. Ele recebe muitos cuidados como boa alimentação e até uma vitamina especial.

Já Paco, o menorzinho, uma mistura boa entre fox paulistinha com vira lata, é mais experiente, para não dizer mais velhinho, já contando com 15 anos de idade. O cãozinho foi um presente do irmão de Suzy. Ele também recebe todos os cuidados, como banho, boa alimentação, a vitamina especial, e até tratamento com acumpuntura, para artrite e artrose que ele tem, devido a idade.

Além disso, no verão a água da duplinha é trocada pelo menos três vezes ao dia. Eles também comem cenoura, brócolis e couve. No verão, deliciosas fatias de melancia e maçã sem sementes. Suzy também capricha, oferecendo água de coco duas vezes por semana.

Como moram em Santa Catarina, onde faz muito frio no inverno, eles não saem na friagem e para se manterem quentinhos, Suzy dá a dica: “o segredo é colocar paletes debaixo da casinha”, explicou. “Como meus cães são idosos, eu tenho todo cuidado do mundo com eles”, disse.

