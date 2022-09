Vargem tem melhor colocação no Município Verde Azul desde a criação do ranking

O ranking do Programa Município Verde Azul (PMVA) foi divulgado na última semana e Vargem Grande do Sul conseguiu a melhor nota desde a criação desta relação, ficando em 108º lugar.

No entanto, mais uma vez, a cidade não conquistou a certificação de Município Verde Azul, que é dada às cidades com mais de 80 pontos no programa, ficando bem perto, com nota 71,76. Ainda assim, Vargem foi contemplada com um troféu e com o Certificado de Qualificação II Município Verde Azul – Ciclo 2021, entregues na cerimônia do Programa Município Verde Azul, que aconteceu na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente, na terça-feira, dia 23. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o assessor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Antônio Marcos Santos.

O programa do Governo do Estado de São Paulo foi lançado em 2007 por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

O principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

As ações propostas pelo PMVA compõem as dez diretivas norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

Pontuação

A melhora na nota final de Vargem, que passou de 38,4 em 2020, para 71,76 em 2021, saltando da posição 199 para 108, deu-se ao aumento na pontuação em todas as diretivas.

Na Arborização Urbana, a cidade saltou para a nota 7,12, após anos tirando zero nesse quesito e registrando nota 1.70 em 2020. Além disso, Vargem somou em Biodiversidade, 6.06, e em Conselho Ambiental, 8.65.

Na diretiva Esgoto Tratado, a cidade teve a nota 5.90, em Estrutura e Educação Ambiental 6.80, e em Gestão das Águas 7.23. Em Município Sustentável, Vargem conseguiu a pontuação 8.65, em Qualidade do Ar, 8.10, em Resíduos Sólidos, 6.40, e em Uso do Solo, 6.85.

Assim, a menor pontuação de Vargem foi em Esgoto Tratado (5.90), seguido de Biodiversidade (6.06) e Resíduos Sólidos (6.40).

Nos outros anos

Em 2011, quando o ranking foi anunciado pela primeira vez, Vargem ficou em 557º lugar, com 10.41 pontos. No ano seguinte, subiu para a 289ª colocação, com 44.3 pontos. Já em 2013, ficou em 529º lugar, o pior desempenho até então, com 13.07 pontos. No ano seguinte, subiu algumas posições, para o 510º lugar, obtendo 11,06 pontos. Em 2015, ficou na 389ª posição, com 18.61 pontos e em 2016, subiu para o 219º lugar, melhor posição obtida em todas as participações, com 44.92 pontos.

Já em 2017, Vargem caiu para a 383ª colocação, com 11.26 pontos e na edição de 2018, subiu para a 289ª posição, com 18.84 pontos. Em 2019 ficou em 416º lugar, caindo para 9.41, e em 2020, obteve o 199º lugar, registrando nota 38.41. E, no ano passado, ficou em 108º lugar, com 71.76 de nota.

Prefeitura

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber como o Executivo vê essa classificação e quais foram as principais evoluções que permitiram essa boa classificação. Também foi questionado o que ainda falta para a cidade obter a certificação de Município Verde Azul, que acontece quando a cidade recebe a nota 80, e quando acredita que conseguirá essa classificação. Até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

No entanto, na terça-feira, dia 23, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em sua página da rede social Facebook que estava na cerimônia do Programa Município Verde Azul, na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente, recebendo certificado e troféu referente a classificação do município no ano base de 2021.

“Nosso município conseguiu a melhor classificação desde a criação do Programa Município Verde Azul, conforme pode ser observado no ranking. Isso foi resultado de muito trabalho e investimentos em ações de preservação do meio ambiente”, disse.

“Agradecer ao Departamento de Meio Ambiente na pessoa do seu diretor, Edson Sbardellini e seus colaboradores, mas destacar o trabalho excepcional realizado pelo assessor Antônio Marcos Ayres da Cunha Santos, que permitiu essa importantíssima classificação”, completou.

O Chefe do Executivo finalizou dizendo que irá continuar trabalhando para que a cidade avance ainda mais nessa classificação e, principalmente, na preservação do meio ambiente.

Duas cidades da região são Municípios Verde Azul

Na região, apenas dois municípios ficaram em posição melhor que Vargem. Divinolândia registra a melhor pontuação entre as cidades vizinhas, com nota final 88.43, ficando na posição 27. Em seguida, São Sebastião da Grama obteve nota 80.06, ficando em 68º lugar.

Abaixo de Vargem, está São João da Boa Vista que ficou em 278º lugar, com nota final 23.38, seguido de Aguaí, com pontuação 16.79, em 320º lugar.

Depois, vem São José do Rio Pardo, na posição 490, com 8.74, Itobi que ficou em 513 lugar, com 8.39, e Casa Branca que teve nota 7.57, ficando na posição 542.