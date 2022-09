Neste sábado, dia 03 de setembro, será realizado um show gospel com a presença do cantor Marcelo Aguiar. O 1º Adora em Vargem Grande do Sul, evento organizado pela Associação de Pastores e Ministros da cidade, contará com a presença de várias igrejas e terá início às 18h30 no Estádio Municipal Dudu Ramão, localizado à Rua dos Paulistas, nº 500.

A organização pede a doação de um litro de leite para entrada, que será revertido para instituições de caridade da cidade.

Foto: Divulgação