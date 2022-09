Festa dos Caminhoneiros será neste domingo

A 21ª edição da Festa dos Caminhoneiros acontece neste domingo, dia 4. À Gazeta de Vargem Grande, o padre Paulo Fuliaro, pároco da Paróquia de São Joaquim, onde é realizada a festa, relatou que a edição é esperada com muita alegria por todos, tanto pela organização quanto pelos caminhoneiros, sejam de empresas ou autônomos.

Às 9h, haverá a missa em ação de graças aos caminhoneiros. A seguir, haverá a procissão motorizada com os caminhões e outros veículos. No final da procissão, acontecerá a tradicional bênção para os motoristas e seus veículos.

Logo após a procissão, haverá almoço no Salão de Festas da Igreja São Joaquim, onde será servido comida de boteco, com um cardápio variado e preços acessíveis. O evento contará com música ao vivo com André Matuto.

Nos intervalos do show, haverá sorteio de brindes para os caminhoneiros. De acordo com o padre, cada motorista receberá um cupom ao passar para a bênção para participar dos sorteios. O cupom deverá ser preenchido e entregue no palco do salão, onde haverá uma urna.

O padre informou que o dinheiro arrecadado será aplicado em melhorias no barracão de festas da paróquia, começando pela instalação do piso e revestimento da cozinha. Os pisos, os materiais para revestimento das paredes e a argamassa já foram comprados.

Quermesse

A Quermesse da Paróquia de São Joaquim, que teve início no dia 13 de agosto, termina neste sábado, dia 3. De acordo com o padre, o evento está indo muito bem. “Com boa participação do povo todas as noites e um grande envolvimento da comunidade em todos os serviços da festa, desde a montagem e limpeza do salão como todos os serviços, cozinha, bar e caixas”, disse.