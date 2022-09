Neste domingo tem Cultura na Quebrada, no Jardim Dolores

A 3ª edição do evento Cultura na Quebrada acontecerá neste domingo, dia 4, com o objetivo de disseminar a cultura em Vargem Grande do Sul, através de intervenções urbanas, acessíveis para toda população. O evento, que teve sua última edição em 2015, será na Praça Sebastião Cândido, no Jardim Dolores.

À Gazeta de Vargem Grande, Diego Roberto Bernardes, conhecido como DR, relatou que há o fator inclusão social, bem como o fortalecimento da identidade cultural nas periferias com participação social e criação de cidadania por meio de ação direta e ajuda mútua.

O evento é aberto para a população vargengrandense. “Porém, o foco principal é expandir e executar atividades nas periferias, que de certo modo, é desfocada das ações gerais do município e necessita de destaque e deve ser colocada em evidência para que a população dos bairros sejam contempladas com ações diretas”, disse.

Conforme informou, o evento será realizado com o voluntariado de vários cidadãos dispostos a ajudar, seja na organização e na execução, nos materiais para premiação, nos aparelhos sonoros e demais materiais para efetivação do evento.

Diego pontuou que o intuito é levar a cultura Hip Hop, literatura e esporte para as comunidades da cidade usando os espaços públicos, como praças, quadras, clubes etc. O Cultura na Quebrada tem início a partir das 9h, com as atividades do graffiti, com intervenções no muro da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza.

“Terá participações de grafiteiros de Mogi Guaçu e da nossa cidade e será realizado uma oficina de graffiti para todos que queiram aprender as técnicas de pintura com tinta spray (não precisa de inscrição)”, comentou.

Às 14h, será realizado o Sarau de Poesia com livre demanda e com microfone aberto para quem quiser cantar sua música ou recitar alguns versos. E às 15h30 terá a apresentação de dança com B.Boys de Casa Branca. “Incentivando e mostrando seus movimentos no Break, que além de dança, é esporte e será representado nas Olimpíadas”, pontuou.

A Batalha de Rima será às 14h30, valendo premiação para o primeiro colocado. A inscrição é gratuita e feita na hora.

Diego falou sobre a importância de eventos como este para a cidade. “Por meio do voluntariado e do apoio de empresas e do poder público, é possível realizar tais eventos para fortalecimento da identidade cultural da população periférica e fomentar mecanismos de cidadania entre os municípios. Diante a ação direta fomentar a cultura em Vargem Grande do Sul é de primordial importância para todos, inclusive o fomento da Cultura de Rua”, completou.

Ele agradeceu a Prefeitura Municipal, ao Departamento de Cultura, a Escola José Gilberto de Oliveira Souza, a Associação Amigos da Cultura, e aos patrocinadores. Para mais informações sobre o evento, o telefone é o (19) 99127-7663.