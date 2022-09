Recursos para o Hospital

Nesta segunda-feira, dia 29, às 11h30, os vereadores realizam nova sessão extraordinária. Na pauta, três projetos de Lei referentes a recursos para o Hospital de Caridade e do convênio que a prefeitura mantém com a entidade.

Grande parceiro do município

Em suas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) tem publicado imagens dos deputados que são candidatos a reeleição e que colaboraram com Vargem Grande do Sul enviando recursos e atuando para viabilizar projetos na cidade. Com a hashtg #GrandeParceiroDoMunicípio, o prefeito tem mostrado à população os políticos que ajudaram a cidade.

Levantamento

A Gazeta solicitou à prefeitura há algumas semanas a relação das emendas destinadas a Vargem e os deputados que foram seus autores, também como maneira do eleitor da cidade analisar suas opções para a Assembleia Legislativa do Estado e também à Câmara dos Deputados, em Brasília.

Nem só de recursos

Apesar de Vargem precisar demais de recursos encaminhados pelos deputados, é importante também se atentar na trajetória do candidato, como votou nos últimos projetos importantes para o país, como na Reforma Trabalhista, na aprovação do pacote do Auxílio de R$ 600,00, entre outros fatores.

Beach Tenis

Na sessão de Câmara de terça-feira, o diretor de Esportes e Lazer, Luís Carlos, foi perguntado pelo vereador Canarinho (PSDB) da possibilidade de reformar as quadras da represa e transformá-las em quadras de beach tenis. O diretor comentou que existe estudo para isso.