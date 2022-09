Brasil celebra 200 anos da Independência no 7 de setembro

A quarta-feira, dia 7 de Setembro, será um dia histórico em todo país. Nesta data será comemorado o bicentenário da Independência do Brasil, quando D. Pedro I, então príncipe regente, declarou que o país não seria mais uma colônia de Portugal.

Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. O período colonial segue do descobrimento até 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugida do imperador francês Napoleão Bonaparte. A chegada de Dom João VI e sua família originou a formação do Estado Nacional.

Em 1815, um ano após a derrota de Napoleão o príncipe regente Dom João elevou o Brasil à condição de reino unido de Portugal e Algarves, pois se viu obrigado a justificar sua permanência na colônia.

Com a morte de Dona Maria I, Dom João, seu filho, tornou-se rei e em 1821, se viu forçado a retornar a Lisboa. Ele deixou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara Bragança, como príncipe regente. A partir daí, cresce a pressão dos portugueses para que o Brasil retornasse ao status de colônia.

Em agosto de 1822, D. Pedro viajou para resolver pendências políticas. Assim, sua esposa Maria Leopoldina foi nomeada chefe de Estado e Princesa Regente interina. Ao perceber a pressão da corte depois que o marido se recusou a voltar para o país natal, Leopoldina convocou o Conselho de Estado do Rio de Janeiro e assinou, em 2 de setembro, um decreto que declarava o Brasil oficialmente separado de Portugal.

No dia 7 de setembro, D. Maria Leopoldina e outras pessoas enviam carta a D. Pedro por meio de um emissário, informando sobre o aumento da tensão com a Corte, em Lisboa. Às margens do Córrego do Ipiranga, na cidade de São Paulo, D. Pedro anuncia que a Independência é inevitável. Um ato que posteriormente ficou conhecido como o Grito da Independência.

Estes dados e um farto material sobre a independência do Brasil podem ser encontrados, inclusive com a reprodução de documentos no site Agenda Bonifácio, produzido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e que pode ser acessado pelo endereço eletrônico agendabonifacio.com.br